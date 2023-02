Neue GroupM-Agentur EssenceMediacom startet mit eigenem Marketing-Betriebssystem

Die neue GroupM-Agentur zählt rund 10.000 Mitarbeitende an weltweit 120 Standorten und wird von Nick Lawson als Global CEO, geleitet.Die technische Grundlage von EssenceMediacom bildet das Betriebssystem EMOS ("EssenceMediacom Operating System"). Diese modulare Suite aus Tools und Daten soll die besten Technologien von Essence, MediaCom und GroupM miteinander verbinden und sie den Teams sowie Kundinnen und Kunden von EssenceMediacom weltweit zur Verfügung stellen.EssenceMediacom geht von Anfang an mit einem großen globalen Kundenstamm an den Start. Dazu zählen unter anderem Adidas und Uber . Die Agentur verantwortet somit ein weltweites Mediavolumen von mehr als 21 Mrd. US-Dollar. Claus Bröckers ist CEO EssenceMediacom Germany, Christian Leipacher , COO.