Ranking: Das sind die größten Crossborder-Händler in Europa

Der gesamte EU-weite Crossborder Markt (ohne Reisen) erwirtschaftete in 2022 einen Umsatz von 179,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 5 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Insgesamt erzielten europäische Online-Shops grenzüberschreitend einen Umsatz von 105,5 Milliarden Euro, so die Erhebung von Cross-Border Commerce Europe . Die Plattform hat die 500 stärksten europäischen Online-Shops mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitender Leistung untersucht und bewertet.Im Ranking der größten 500 Crossborder-Händler im EU-Europa behauptet IKEA die Spitzenposition, gefolgt von Lidl . Die TOP 500 wiesen angesichts eines schwierigen makroökonomischen Umfelds und Herausforderungen in der Lieferkette geringere Crossborder-Umsätze auf als erwartet. Das GMV der TOP 500 zeigte einen leichten Anstieg gegenüber 2022, nachdem der Handel durch ein geringeres Verbrauchervertrauen und Inflationsdruck beeinträchtigt wurde. Zudem lässt der Pandemie bedingte Boom beim Online-Shopping bei vielen Einzelhandelsriesen weiter nach. Dennoch übertrafen die Online-Verkäufe in der EU mit einem Wachstum von 2,8 Prozent den Gesamtumsatz des Einzelhandels, der im Jahr 2022 abflachte.Die Rangliste ergibt sich durch die Auswertung der vier Parametern "grenzüberschreitende Online-Verkäufe in Europa", SEO-Indikatoren für grenzüberschreitende Performance, einem Crossborder-Score, bestimmt durch die Anzahl der aktiven Länder sowie Anzahl und Anteil der grenzüberschreitende Besucher.Auf der Grundlage dieser Methodik ergeben sich die folgenden Platzierungen der TOP10-Händler für 2022:Die TOP 10 macht 18,7 Prozent des Umsatzes der TOP 500 aus. IKEA auf Platz ein erzielt einen grenzüberschreitenden Umsatz von 5,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber 2021 entspricht.Der B2C-Online-Umsatz mit Waren stieg im Jahr 2022 um 2,8 Prozent auf 657 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 erreichten die grenzüberschreitenden ECommerce-Umsätze (ohne Reisen) in Europa 179,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4,8 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Die grenzüberschreitenden B2C-Online-Umsätze durch europäische (einschließlich britische) Verkäufer erreichten 2022 ein Rekordhoch von 105,5 Milliarden Euro. In 2021 waren es noch 100 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 5,5 Prozent im Jahresvergleich entspricht.Die grenzüberschreitenden Umsätze des Vereinigten Königreichs fielen auf einen historischen Tiefstand (-4 Prozent), was zu einem grenzüberschreitenden Umsatz von 28 Milliarden Euro führte, verglichen mit 33 Milliarden Euro in 2020 und 29 Milliarden Euro in 2021 (aufgrund des Brexit und den damit verbundenen Mehrwertsteuerregelungen, Einfuhrzöllen, Logistik und Retouren). Das Vereinigte Königreich hat seinen ersten Platz als führendes europäisches Land im grenzüberschreitenden Handel an Deutschland verloren. Innerhalb der TOP 500 wurde ein starker Rückgang der Anzahl der britischen Einzelhändler um 34 Prozent verzeichnet, eine Verringerung von 100 Händlern in 2020 auf 68 in 2021 und 66 in 2022.In den TOP 500 geht die Zahl der Multichannel-Einzelhändler zurück, während die Zahl der Markenhersteller, die ihre Direct-to-Consumer-Kanäle (DTC) ausbauen, wie Lego, Nespresso, Adidas und Philips, um 8,3 Prozent steigt. Die großen Mutterkonzerne Richemont, LVMH und Kering investieren in einen besseren Direct-to-Consumer-Ansatz, um ihre Abhängigkeit von größeren Marktplätzen zu verringern. Die Pure Players, einschließlich Marktplätze, stabilisieren sich bei 42 Prozent der TOP 500.Die Zahl der Marktplätze stieg von 42 auf 49, die einen Rekordumsatz von 24,7 Milliarden Euro generierten; +22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dank des Umsatzanstiegs von Akteure wie Zalando, Decathlon und About You konnten die europäischen Marktplätze ihre Position gegenüber den amerikanischen Marktplätzen weiter ausbauen."Mode, Schmuck und Baby" bleibt mit einem Anteil von 39 Prozent an der Spitze, gefolgt von der Kategorie "Haus, Garten und Heimwerken", die aufgrund der Pandemie einen Zuwachs von 4 Prozent verzeichnen konnte. Der Lebensmittelhändler Lidl sicherte sich als starkes Wachstumskraft Platz zwei in den TOP 500.