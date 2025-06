Unternehmensresilienz: VDI mit Krisen-Kompass

Resilienz

Systematischer Überblick

Steigerung der Ressourceneffizienz

Aufbau alternativer Beschaffungs- und Absatzwege

Bildung von Pufferbeständen und Reserven

Optimierung von Arbeitsorganisation und Prozessen

Einsatz von Digitalisierung und Automatisierung

Die Studie wurde von der VDI Technologiezentrum GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt der VDI-Gesellschaft Materials Engineering (VDI-GME) und der VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik (VDI-GPL) erstellt. Die VDI-Studie zeigt 130 Wege zur Resilienz für Unternehmen auf (Bildquelle: skynesher via Gettyimages)Ereignisse wie die Corona-Pandemie, geopolitische Konflikte, Energieengpässe und gestörte Lieferkette zeigen: Unternehmen in Deutschland und Europa stehen vor der Herausforderung, sich in einer zunehmend unsicheren und komplexen Welt resilient aufzustellen. Der Rückzug oder die Verlagerung von Produktionskapazitäten ins Ausland greift zu kurz ? es braucht strukturierte Strategien zur Stärkung der unternehmerischen Widerstandskraft. ?In diesen zunehmend unsicher werdenden Zeiten zeigt unsere Studie zur Unternehmensresilienz alle notwendigen Werkzeuge wie Rahmenmodelle, Leitfäden und Checklisten sowie über 130 Best-Practice-Beispiele, damit vor allem kleinere und mittlere Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen ihre eigenen Konzepte zur notwendigen Robustheit und Transformationsfähigkeit erarbeiten können?, erklärt Professor Doktor Christian Hopmann , Vorsitzender der VDI-GME.Zentrales Ergebnis der Studie ist das ?VDI-Kompendium zur Unternehmensresilienz?. Dieses beinhaltet einen umfassenden Kompass mit Ansätzen und Methoden, die systematisch zusammengeführt wurden. Diese Handlungshilfen sind unter anderem nach Branche, Lösungsansatz (Ressourceneffizienz, Diversifizierung, Digitalisierung) und Art der Hilfestellung (Leitfaden, Norm, Checkliste) kategorisiert ? und damit unmittelbar anwendbar.Empfohlene Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz:Darüber hinaus bietet die Studie praxisnahe Rahmenmodelle sowie wissenschaftlich fundierte Ansätze für resiliente Wertschöpfung.