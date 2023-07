Mehr als die Hälfte der Affiliate Marketer setzen bereits auf KI

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Wie steht steht es um die KI-Integration in Unternehmen, die im Bereich Affiliate Marketing tätig sind? Eine Umfrage der Digitalmarketing-Agentur xpose360 unter 120 Advertisern, Affiliates, Agenturen und Netzwerken/Technologien hat folgendes Stimmungsbild zutage gebracht: Mehr als 58 Prozent der befragten Unternehmen nutzen bereits jetzt Technologien und Tools auf Basis Künstlicher Intelligenz. Weitere 27 Prozent planen derzeit die Nutzung solcher Tools.Bei Agenturen und den Betreibern von Partnerprogrammen kommt die KI vor allem bei der Content-Erstellung (64 Prozent) zum Einsatz. Weitere 36 Prozent nutzen es für die Akquise neuer Affiliates und 36 Prozent für die Fraud-Detection. Zudem nutzen 27 Prozent der Advertiser die KI für Predictive Analytics und statistische Vorhersagen. Bei den Affiliate-Partnern kommt die KI vor allem für die Texterstellung (90 Prozent) zum Einsatz. Zudem nutzen 80 Prozent der Befragten KI für die Ideenfindung. Am häufigsten wird hierzu Chat-GPT von OpenAI verwendet, gefolgt von den Grafik- und Content-KIs Midjourney und Neuroflash.Allerdings schätzen 26 Prozent der Befragten ihre Kenntnisse zum Thema KI als gering und sehr gering ein, sowie 37 Prozent als durchschnittlich. 21 Prozent der Befragten merken, dass es in ihren Unternehmen nach wie vor Widerstände gegenüber KI-Technologien gibt und 21 Prozent wissen derzeit gar nicht, wie sie KI für ihr Unternehmen überhaupt nutzen könnten. Dennoch sind 90 Prozent der Befragten der Meinung, dass Unternehmen, welche in den nächsten fünf Jahren in KI investieren, einen Wettbewerbsvorteil erreichen werden. 53 Prozent der Unternehmen aus der Affiliate-Branche planen daher Geld in KI zu investieren, 26 Prozent sind hier noch unschlüssig.Uneinig sind sich die Befragten, ob KI-Tools zukünftig den Fachkräftemangel in der Affiliate-Branche ausgleichen können. Lediglich 21 Prozent sind der Meinung, dass dies der Fall ist. 47 Prozent sehen in den KI-Tools keine Erleichterung für die Affiliate-Branche, wenn es um Ressourcenengpässe geht."Das Thema KI ist nicht neu, allerdings haben viele Unternehmen noch zu wenig Berührungspunkte damit", meint Markus Kellermann , Geschäftsführer von xpose360. "Dabei stecken künstliche Intelligenzen voller Potenziale, welche die Firmen und die Affiliate-Branche nutzen sollten. Die künstliche Intelligenz lässt sich mittlerweile auch in den Bereichen SEO, SEA, Affiliate Marketing, Web-Entwicklung und Reputationsmanagement einsetzen. Performance Marketer, die jetzt nicht mit den Tools experimentieren, laufen Gefahr, gegenüber ihren Mitbewerbern an Boden zu verlieren, weil sie mit dem Tempo und der Effizienz der KI-affinen Unternehmen nicht mithalten können."