Trends 2021 im Dialogmarketing: Die neue Liebe zu den Bestandskunden 

TL;DR Marketing Automation und Personalisierung sind die Treiber im Dialogmarketing. An Bedeutung gewinnen Crosschannel-Kampagnen.

Beratung rund um Marketing Automation, CRM und Auflösung von Datensilos

Viele Kunden nutzen die Zeit zur Selbstreflexion und erfinden sich zum Teil ganz neu. (Daniel Mundt, Geschäftsführer, A+S DialogGroup) Bild: a+s DialogGroup GmbH

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ist der Kundendialog auf allen Kanälen ein wichtiger Anker für die Kundenbindung und Leadgenerierung - das Fundament für wirtschaftlichen Erfolg und die erhoffte baldige Erholung nach Monaten des Stillstands. Digitale Kanäle und Automation haben dabei stark an Bedeutung gewonnen, aber auch das Haptische spielt im Dialogmarketing nach wie vor eine wichtige Rolle. Dies spiegelt auch die aktuelle Nachfrage nach Dialogmarketing-Services oder Dienstleistungen wider. iBusiness.de hat Dialogmarketing-Experten gefragt, welche Trends für die Zukunft sich daraus ableiten lassen."Viele klassische Mediabudgets sind stark zurückgefahren oder ganz eingestellt worden. Viele Kunden nutzen daher offensichtlich die Zeit zur Selbstreflexion und erfinden sich zum Teil ganz neu", sagt Daniel Mundt , Geschäftsführer der A+S DialogGroup . Die Dialogmarketing-Agentur verzeichnet eine höhere Nachfrage in den Bereichen Konzeption, Kreation, Website- und App-Programmierung. "Aber auch alles was mit CRM-Systemen und dessen Bereinigung und Anreicherung zu tun hat, ist sehr stark gefragt."

Slavisa Gasic , Geschäftsführer von Servicepro , stellt einen deutlichen Anstieg an Projekten im Zusammenhang mit Marketing-Automation und Marketing Cloud Lösungen fest. "Aus unserer Sicht sind diese Themen inzwischen in der breiten Masse der Unternehmen angekommen und der Bedarf an externer Unterstützung ist groß." Gefragt sei die Begleitung bei der Implementierung und Konzeption solcher Lösungen, um "die 'letzte Meile' zum Kunden effektiv und effizient zu gestalten."



Der Trend zu digitalen Kampagnen und Anwendungen spiegelt sich auch in den Kundenanfragen wider, die bei der Dialogmarketing-Agentur Jahns and Friends eingehen: "Das reicht von Plattformen für Kundengewinnung oder -bindung bis hin zu Kampagnen zum Thema Permission Marketing, das vor dem Hintergrund gesetzlicher Änderungen an Bedeutung zunimmt", erklärt Vorstandsvorsitzende Kirsten Gabriel . Auch Social-Media-Kampagnen und strategische Beratungsleistungen rund um das Thema Custom