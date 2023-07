KI-Detektoren ordnen Hitler-Text als KI-generiert ein

Im Zeitalter der KI-Textgenerierung ist es von entscheidender Bedeutung, die Authentizität von Texten zu gewährleisten. KI-Detektoren sind jedoch nicht hundertprozentig in der Lage, KI-generierte Texte auch wirklich zuverlässig von Texten aus Menschenhand zu erkennen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Berliner Online-Marketing-Agentur Buzzmatic , geleitet von der Kommunikationsanalystin Milana Balasyan Ein herausragendes Beispiel für die Fehleranfälligkeit von KI-Detektoren: Einen Text von Adolf Hitler aus dem Jahr 1933 identifizierten die Tools zu 79 Prozent als KI-generiert."Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen deutlich, dass KI-Detektoren derzeit nicht in der Lage sind, KI-generierte Texte mit vollständiger Genauigkeit zu erkennen", sagt Balasyan. "Es ist wichtig, die aktuellen technologischen Grenzen anzuerkennen und nach neuen Lösungen zu suchen, um den immer raffinierteren KI-Textgeneratoren entgegenzuwirken."Trotz der Fehler zeigt die Analyse aber auch, dass KI-Detektoren wie Originality AI oder GPT Zero nach wie vor wertvolle Werkzeuge im Kampf gegen Täuschung und Plagiate darstellen. Sie bieten Unternehmen, Content-Erstellern und Bildungseinrichtungen eine Möglichkeit, die Authentizität von Texten zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie von Menschen erstellt wurden.