Datengesteuerte Technologie-Trends: Was sich in SEO und Commerce bis 2030 ändert

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Bessere Datenverbindungen und neuartige KI-Architekturen werden vor allem auf dem Gebiet der Datenauswertung und Virtualität marktverändernde Fortschritte auslösen.

Welche Interaktiv-Technologien werden das Jahr 2030 prägen? Um dieser Frage näher zu kommen, muss sich der zukunftsgewandte Denker erstmal klar machen, wie fern dieses futuristische Datum noch ist. 2030! Sicher werden wir da mit Hologrammen plauschend im Raketenauto zur nächsten Marsfähre düsen? Oder: Wird sich gar nicht so viel verändert haben. Denn eigentlich ist das futuristisch anmutende Datum ja gar nicht mehr so weit weg: Bis 2030 ist es genauso lange hin, wie der letzte deutsche Gewinn eines WM-Titels im Fußball her ist. 2014 war das. Und so brutal viel hat