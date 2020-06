Payment-Anbieter zur Wirecard-Insolvenz: 'Ein schwerer Schlag für die gesamte Branche'

Computop bietet weltweit lokale und innovative Omnichannel-Lösungen für Zahlungsverkehr und Betrugsprävention. Im E-Commerce, am POS und auf mobilen Geräten können Händler und Dienstleister aus über 350 Zahlarten wählen. Der Global Player Computop mit Standorten in D, CN, UK, USA wickelt jährlich Transaktionen im Wert von 36 Mrd. $ in 127 Währungen ab.