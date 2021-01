Mobile E-Sports, Streamfluencer, Sponsoring: Die Trends im Game-Advertising 2021 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Werbelösungen von der Stange sind inkompatibel mit der digitalaffinen Gamer-Zielgruppe, die es gewohnt ist, sich überall im Netz ganz nach ihren Vorlieben zu bedienen.

Ausverkaufte Sponsorenplätze

Vor etwa fünf Jahren ging es los: Nicht-endemische Unternehmen - also Firmen, die man in diesem Bereich nicht vermuten würde - entdeckten die Welt der Computerspieler und engagierten sich einer nach dem anderen bei deren Events, Teams und Ligen. Nissan und American Express waren unter anderem die ersten Sponsoren, die nicht, wie z.B. Chip-Hersteller, unmittelbar Gaming-Produkte bewarben. Heute gehört es für Unternehmen querbeet längst schon zum guten Ton, junge Zielgruppen über ESports-Events erreichen zu wollen. Mercedes etwa ist zu einem der wichtigsten Sponsoren für Profi-Gamer geworden, und wenn die Stuttgarter sich engagieren, ist das immer ein sicheres Zeichen dafür, dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Jahrelang war die Marke mit dem Stern bei allen Turnieren der Electronic Sports League (ESL) dabei, seit 2019 unterstützt Mercedes das bekannte ESports-Team SK Gaming und seit 2020 wirbt der Konzern mit 'League of Legends', einem der größten Computerspiele weltweit.Als Automobilpartner des Herstellers Riot Games ist Mercedes bei den drei globalen Events des Spiels dabei, zuletzt im Oktober bei der Weltmeisterschaft in Shanghai, deren Finale in der Spitze 2 Millionen Zuschauer auf Youtube und 1,6 Millionen Zuschauer auf Twitch anzog (Chinesische Social-Media-Kanäle haben ihre Zahlen nicht veröffentlicht). 3,2 Millionen