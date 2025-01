Ebay stellt Kalender mit Marketing-Trends 2025 bereit

Termine

07.01.2025 In dem Planungs-Tool sind die wichtigsten Saison-Höhepunkte und Nachfrage-Peaks übersichtlich aufgelistet.

Kaufanlässe im Fokus: Feiertage, saisonale Events und gesellschaftliche Highlights als Umsatztreiber.



Ebay-Shopping-Hochphasen: Relevante Nachfrage-Peaks für Produktgruppen wie Fernseher, Werkzeuge oder Sneaker.



Wichtige Branchen-Events: E-Commerce-Messen und Marketing-Termine im Überblick.

Der Start in ein neues Jahr bietet HändlerInnen die perfekte Gelegenheit, ihre strategische Jahresplanung auf Erfolgskurs zu bringen. Der neue " Ebay Advertising Marketing-Trends-Kalender 2025 " ist ab sofort verfügbar und bietet umfassende Einblicke in die wichtigsten Shopping-Hochphasen, Kaufanlässe und Branchen-Events des Jahres.Der Planer zeigt Monat für Monat, wann und wie sich gezielte Werbemaßnahmen besonders lohnen. Mit einer klaren Übersicht über saisonale Nachfrage-Peaks und wichtige Branchen-Termine unterstützt Ebay-HändlerInnen dabei, die richtigen Zielgruppen zur richtigen Zeit zu erreichen und ihren Umsatz nachhaltig zu steigern.Das bietet der Marketing-Trends-Kalender 2025:Für HändlerInnen, die ihre Marketing-Strategien noch weiter optimieren möchten, bietet Ebay Advertising außerdem Werbelösungen wie priorisierte Anzeigen-Platzierungen, präzises Keyword-Targeting und Tools zur Budgetkontrolle. Nach Angaben des Marktplatzanbieters lassen sich mit so beworbenen Angeboten im Durchschnitt über fünfzig Prozent mehr Verkäufe als mit nicht-beworbenen Artikeln erzielen.