Optimierungsbedarf in der Supply Chain: Ganzheitlicher Ansatz als Erfolgsfaktor

In einer Befragung für das SupplyX-Barometer Optimierungsbedarf in der Supply Chain gaben die befragten Entscheidungstragenden an, dass vor allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie die Digitalisierung eine Schlüsselrolle dabei spielen, um die Flexibilität und Leistungsfähigkeit entlang der Wertschöpfungskette zu steigern.Die Umfrage zeigt jedoch auch, dass viele Unternehmen den Aufwand der Umsetzung unterschätzen. Hilfe ist für die Unternehmen also nötig.Eine klare Mehrheit von 67 Prozent der Befragten ist überzeugt, dass eine optimierte Supply Chain in den kommenden Jahren ein wesentliche