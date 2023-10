KI-Baustellen II: Was Agenturen 2026 beschäftigen wird

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR In den kommenden drei Jahren wird KI einen Beratermarkt hervorbringen, Lösungen werden proprietärer, spezifischer und Unternehmen zu Datenorganisationen.

Zum einen müssen die Agenturen für die KlientInnen eine Datenstrategie entwerfen. Das bedeutet in vielen Fällen, erst einmal nach Daten zu suchen und wenn sie denn vorhanden sind, diese mühsam zusammenzuführen und verwertbar zu machen.



Meistgenannte Baustelle Nummer zwei sind Leitlinien: Agenturen sind damit beschäftigt, sowohl für sich selbst als auch ihre KundInnen Kodexe zu verfassen. Deren Inhalte können zum einen die grundsätzliche Haltung zu KI eines Unternehmens beschreiben, dessen ethische Positionierung zu Ausbeutung im Namen der KI abbilden, aber vor allem auch abbilden, was an KundInnen-Daten eigentlich in Tools großer Konzerne gekippt wird - Stichwort Prompting als Datenleck.

iBusiness hat Agenturen in einer Analyse gefragt , was sie für ihre KundInnen in den kommenden sechs Monaten in Sachen Künstliche Intelligenz zu tun haben. Für diesen eher operativen Zeitraum fielen den 30 befragten Dienstleistern vor allem zwei Dinge immer wieder ein.iBusiness richtet in der vorliegenden Analyse den Blick weiter in die Zukunft: Was wird Dienstleister umtreiben, wenn sie die Vorarbeit geleistet haben? Wie sieht der Agentur-Alltag mit Kollege KI in 2026 aus? Der CEO des ECommerce-Lösungsanbieters Shopgate , Ralf Haberich , etwa sieht schon jetzt, wie "sich eine weitere Kluft zwischen Unternehmen ab(zeichnet), die erfolgreich in die digitale Transformation investieren, und jenen, die weiterhin auf analoge Methoden setzen möchten." Die Folge dürfte e