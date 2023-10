Bild: Midjourney/Sebastian Halm Agenturen und Dienstleistungsunternehmen richten sich für die KI-Zukunft ein, dabei gibt es viele unterschiedliche, aber auch gemeinsame Baustellen.

Das sind die KI-Baustellen bei deutschen Agenturen

18.10.2023 - Der Hype geht über in die konstruktive Arbeit: Die Interaktivbranche arbeitet an Strategien, um KI gewinnbringend in Prozesse einzubauen. 30 Agenturen verraten hier ihre Baustellen für die kommenden Monate.