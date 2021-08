Penny liefert als erster Discounter Lebensmittel nach Hause 

Nachdem die Supermärkte Rewe und Edeka bereits seit einiger Zeit Lebensmittel nach Hause liefern, ist jetzt auch Penny als erster deutscher Discounter in das Geschäft mit der Lebensmittellieferung eingestiegen.Der Service startet als Pilotprojekt mit einer "einstelligen Zahl" von Supermärkten in Hamburg, Berlin und Köln, wie eine Penny-Sprecherin bestätigte, nachdem zunächst die Lebensmittelzeitung über den Test berichtet hatte.Der Discounter setzt dabei nicht auf eigene Lieferanten, sondern lässt die Bestellungen vom Startup Bringoo nach Hause bringen. Die Liefergebühr beträgt 2,90 Euro, bestellt werden darf aus dem gesamten Penny-Sortiment zu den selben Preisen wie in der Filiale. Einzige Einschränkung: Das Gesamtgewicht der Bestellung darf 20 Kilo nicht überschreiten.