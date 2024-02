Verdi veröffentlicht Honorarrechner für selbstständige Kreative

Freelancer

Unter der Adresse www.basishonorare.de können Kreative Honorare auf Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst kalkulieren. Die Arbeitszeit innerhalb eines Projekts, inklusive Vor- und Nachbereitung, Proben etc., bildet dabei die 10 Ausgangsgröße. Faktoren, die spezifisch für die Selbstständigkeit sind, wie Zeit für Akquise, Buchhaltung und Öffentlichkeit sowie Kosten für Sozialversicherungen, sind bereits eingerechnet. Der Honorarrechner wurde für den Bereich der Kulturfinanzierung entwickelt, um eine einfache Kalkulation von transparenten Honoraren in der Projektförderung zu ermöglichen.Die iBusiness-Redaktion bietet am 19. März ein kostenloses Exklusivwebinar zum Pricing für Digitalagenturen Unser Webinar zeigt, wie die Preisfindung in Agenturen auch ohne Stundensätze funktioniert. Es richtet sich an GeschäftsführerInnen von Interaktiv- und Digitalagenturen, sowie an Verantwortliche in Unternehmen, die Software- und Kreativdienstleistungen verkaufen.