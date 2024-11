Ranking: Wir suchen Deutschlands größte Multichannel-Contactcenter

Eintragszeitraum läuft

Aufgerufen zur Teilnahme am Multichannel-Contactcenter-Ranking 2025 sind alle Anbieter, die einen Firmensitz in Deutschland unterhalten.Gerankt wird nach der Anzahl der Seats, also der maximalen gleichzeitigen Kapazität, die ein Multichannel-Contactcenter seinem Auftraggeber zu einem beliebigen Zeitpunkt für Anfragen von Kunden über alle angebotenen Channel zur Verfügung stellen kann. Der Eintrag in das Ranking ist kostenlos.