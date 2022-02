Und so macht Faulheit bei den Passwörtern aus BYOD ein Risiko

21.02.2022 Deswegen guckt der Mitarbeiter aus der IT oft genervt, wenn es um das Thema 'Bring your own device' geht: NutzerInnen in Deutschland sind bei der Wahl ihrer Passwörter bequem. 29 Prozent nutzen für verschiedene Online-Dienste dasselbe Passwort, auch wenn das große Sicherheitsrisiken birgt.