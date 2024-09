Bild: Olga Hofmann, shutterstock Offsite-Werbung in stationären Läden ist auch Retail Media

E-Commerce

Retail Media 2025: Wie Agenturen mehr Werbekunden anziehen wollen

25.09.2024 - Der erwartete Umsatzbringer ist Retail Media noch nicht in Deutschland. Allzuoft herrscht gähnende Leere, wo es bei Amazon vor Werbekunden nur so wimmelt. Was Agenturen dagegen tun wollen.