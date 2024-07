Rankings: Das sind die größten Onlineshops der Schweiz

B2B- und B2C-Commerce

Zalando.ch , Tochter des deutschen Moderiesen Zalando , bleibt auch im dritten Jahr in Folge umsatzstärkster Onlineshop der Schweiz. Das geht aus dem von der ECommerce-Beratung Carpathia AG zusammengestellten Ranking der größten Onlineshops der Schweiz hervor.



Allerdings musste Zalando 5,7 Prozentpunkte abgeben, anders als der neue Zweitplatzierte Galaxus . "Galaxus ist mit 1,35 Mrd. nur noch 300 Mio. CHF hinter Zalando mit 1,65 Mrd.", analysiert Carpathia .



Der Generalist überholte auch den aus demselben Konzern stammenden Elektronik-Händler Digitec und verdrängte diesen mit 1,05 Mrd. SFR auf Platz drei des eidgenössischen B2C-Rankings. Dieser musste zum zweiten Mal in Folge einen Umsatzrückgang (minus 8,3 Prozent) gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Im Gegensatz dazu wuchs Galaxus um über 30 Prozent. Und das nicht zum ersten Mal: Bereits im Vorjahr kletterte der Galaxus-Umsatz um 41 Prozent nach oben.





Die Entwicklung des Umsatzes der Top-5 der Schweizer B2C-Onlineshops seit 2019 (Grafik: Carpathia/iBusiness)

Rang Onlineshop Umsatz 2023

(Mio.SFR) Sortiment 1 zalando.ch* 1.650 Fashion & Accessoires 3 galaxus.ch* 1.350 Universal 2 digitec.ch* 1.050 Electronics & more 4 amazon.de* 952 Universal 5 ricardo.ch* 800 Universal

Die Digitec Galaxus AG ist mit einem Umsatz von 2,4 Milliarden Franken im Jahr 2023 der größte Onlineshopbetreiber der Schweiz. Er gehört zu 70 Prozent der Migros AG und betreibt neben seinen beiden Onlineshops auch noch zehn Digitec-Filialen in der Schweiz.Weil Carpathia sein separates Plattform-Ranking nicht mehr fortführt, sind die Marktplätze Ricardo.ch oder Hogashop.ch in das B2C- bzw. das B2B-Ranking integriert. Das sorgt dafür, dass Ricardo trotz Umsatzrückgang von sechs Prozent auf Platz fünf im B2C-Ranking einsortiert ist.Neben Zalando schafften es mit dem deutschen Shop des US-ECommerce-Giganten Amazon.de wie im Vorjahr auf Platz vier und dem chinesischen Aliexpress , der ECommerce-Tochter von Alibaba , wie im Vorjahr mit 390 Mio. auf Platz acht lediglich ein weiterer Ausländer in die Top Ten: Der Katapulteinsteiger Temu landet von 0 mit 350 Millionen SFr auf Platz neun und lässt Ikea.com/ch auf Platz 11 außerhalb der Top Ten zurück.Insgesamt finden sich unter den fünfzig Top-Onlineshops der Schweiz knapp zwei Fünftel ausländische Anbieter. Allerdings sind sie umsatztechnisch sehr relevant: Allein das chinesische Trio aus Aliexpress (390 Mio.), Temu (350 Mio.) und Shein (Platz 14 mit 220 Mio.) setzt zusammengenommen knapp eine Milliarde Franken um. Aufgrund deren Tiefstpreise sei eine "Multiplikation mit Faktor 3 für den Substitionswert von 'Schweizer Händlerware' betrachtenswert, so Carpathia.Insgesamt erwirtschafteten die Top-50 der Schweizer B2C-Onlinehandelsunternehmen im abgelaufenen Jahr 2023 rund 12,3 Mrd. SFR. Das sind 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sind 85,5 Prozent des gesamten B2C-Onlinehandelsumsatzes der Schweiz, der laut GfK bei rund 14,4 Milliarden Schweizer Franken lag. Die großen Onlineshops kamen damit auch dieses Jahr wohl einfacher durch die Krise als kleinere Onlineshops. Eine Entwicklung, die wir auch schon im vergangenen Jahr beobachtet hatten.Alleine die Top-5 sind dabei für knapp die Hälfte des Ranking-Gesamtumsatzes (47 Prozent) gut, die Top-10 sammeln immerhin knapp zwei Drittel (63 Prozent) ein. Es zeigt sich, dass der Konzentrationsprozess im Schweizer E-Commerce sich nach oben in die Spitze fortsetzt: Im Jahr 2022 summierte sich der Top-5-Umsatz auf ein Drittel und der Top-10-Umsatz auf rund die Hälfte des Ranking-Gesamtumsatzes.Der eidgenössische E-Commerce teilt sich in wenige große und sehr viele kleine Onlineshops. Alleine Amazon ist beispielsweise mit seinen drei Ländershops DE, FR und IT in den Top-50 präsent. So gibt es nach wie vor lediglich drei Shops mit Milliardenumsatz. Ab Platz 28 liegt der jeweilige Gesamtumsatz zwischen 50 und 100 Mio. SFR. Diese Untergrenze erreicht das deutsche Shopranking bei seiner Top-75 überhaupt nicht.

Positive Entwicklung im B2B-Markt

Rang Onlineshop Unternehmen Umsatz 2023

(Mio.SFR) 1 Mercanto.ch Pistor AG 637 2 alltron.ch* Alltron AG 580 3 elektro-material.ch* Elektro-Material AG 528 4 hogashop.ch * HOGALOG AG 410 5 sonepar.ch * Sonepar Suisse AG 378

Imbleiben Mercanto.ch der Pistor Holding Genossenschaft und Elektro-Material.ch unverändert auf den ersten drei Plätzen.Im Ranking teilen sich heimische Unternehmen die Top-10 unter sich auf. Insgesamt haben 13 von 15 B2B-Onlineshops ihre Umsätze gehalten oder sind gar gewachsen. B2B-Wachstum, so zeigt es sich einmal mehr, ist nachhaltiger und weniger konjunkturabhängig als im B2C-Markt. Das Wachstum resultiere laut Carpathia aus organischem Wachstum und Kanalshift.Lokale Marktführer und hier vor allem die Bau- und Lebensmittelbranche dominieren die Top 15 der größten B2B-Onlineshops der Schweiz. Prozesskostenvorteile der Onlineportale sind die herausragenden Wachstumstreiber. Der Elektrogroß- und Haustechnikhandel hatte wohl wieder ein erfolgreiches Jahr dank einer starken Nachfrage nach Photovoltaik, Gebäudeautomation und E-Mobility.Alle Angaben sind Unternehmensinformationen, öffentliche Angaben oder Carpathia-Schätzungen (mit * gekennzeichnet) und stellen die reinen Onlineumsätze in CHF an Schweizer Lieferadressen des Geschäftsjahres 2023 dar. Der gelistete Umsatz entspricht dem Eigenumsatz inkl. Marktplatzanteil ohne MwSt. und bereinigt um Retouren und Storni.