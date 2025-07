"KI regelt den Rest" - Wie Mark Zuckerberg Agenturen überflüssig machen will

Wer bei Meta in dieser Form wirbt, nimmt die blaue Pille. (Paul Remitz, CEO, Omnicom Media Group Germany) Bild: Omnicom

In einem Interview mit dem Tech-Strategen Ben Thompson (Stratechery) hat Meta-Chef Mark Zuckerberg kürzlich eine Vision gezeichnet, die für viele Agenturen wie eine Drohung klingt: Künftig sollen Unternehmen Meta nur noch ihr Werbeziel nennen und ein Budget hinterlegen. Alles andere - von der Kreation über das Targeting bis zur Erfolgsmessung - übernimmt die Plattform selbst. Keine Agenturen, keine Abstimmungsschleifen, keine Media- oder Kreativplanung. Nur noch ein Ziel, ein Konto - und eine KI, die alles regelt.Zuckerberg formuliert es so:"We're going to get to a point where you're a business, you come to us, you tell us what your objective is, you connect to your bank account, you don't need any creative, you don't need any targeting demographic, you don't need any measurement, except to be able to read the results that we spit out."