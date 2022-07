Fehlendes Budget bei der Mediaplanung gefährdet den ROI

Full-Funnel-Marketing: Kanäle liefern selten einen überdurchschnittlichen ROI sowohl für Marken- als auch Vertriebsergebnisse. So schneiden 36 Prozent der Medienkanäle sowohl bei den Umsatz- als auch bei den Markenkennzahlen überdurchschnittlich gut ab. Um den ROI zu steigern, sollten Marken eine ausgewogene Strategie für Initiativen im Upper und Lower Funnel verfolgen. So kann laut dem Nielsen-Report das Hinzufügen von Upper-Funnel-Marketing zu bestehendem Lower- und Mid-Funnel-Marketing den Gesamt-ROI um 13 bis sogar 70 Prozent steigern.





Der aktuelle ROI-Report von Nielsen zeigt Lücken bei Budgets, Kanälen und Mediastrategien von Vermarktern auf, die den Return on Investment (ROI) der Mediaplanung beinträchtigen. Der Report liefert Daten und Erkenntnisse darüber, was die Rendite von Werbeausgaben antreibt, wie sie gemessen wird und wie Marken bereits vorhandene Kennzahlen durch zielgruppengenauen Content für Werbetreibende, Agenturen und Publisher optimieren können.Dem Report zufolge investiert etwa die Hälfte der Vermarkter zu wenig in einen Kanal, um den maximalen ROI erzielen zu können. Während ein geringer ROI einige Marken dazu veranlassen könnte, ihre Ausgaben zurückzufahren, zeigt die Nielsen-Analyse, dass die Ausgaben oft höher sein müssen, um den Return in Investment zu steigern. Die "50-50-50-Gap" von Nielsen besagt, dass 50 Prozent der Mediapläne im Durchschnitt um 50 Prozent zu niedrige Investitionen erhalten, während der ROI mit dem idealen Budget um 50 Prozent verbessert werden könne.Des Weiteren liefert der ROI-Report wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen für einen höheren ROI in verschiedenen Marketingbereichen, unter anderem:Die Ergebnisse des ersten ROI-Reports wurden von Nielsen unter Verwendung einer breiten Palette von Messmethoden erstellt, darunter Marketing-Mix-Modelle, Brand-Impact-Studien, Marketingpläne und Ausgabendaten, Attributionsstudien und in den vergangenen Jahren erhobene Anzeigenbewertungen. In den meisten Fällen wurden die Ergebnisse von Nielsen in normativen Datenbanken oder Meta-Analysen über eine Stichprobe von Studien organisiert, um repräsentative Erkenntnisse zu gewinnen. Sie bieten Vermarktern, Agenturen und Mediaverkäufern einen umfassenderen Überblick über die Media-Effektivität im Vergleich zu den weniger umfangreichen Erkenntnissen eines einzelnen Unternehmens.