Messenger-Marketing: Facebook baut an einem Revenuestream für Whatsapp

03.08.18 Offenbar macht Facebook ernst mit Monetarisierungsstrategien für seinen Messenger Whatsapp : Verschiedene Dienste für Marken und Firmen sollen Kontaktaufnahmen mit Nutzern erlauben - unter anderem eine Echtzeit-Service-Funktion oder eine Art Ein-Klick-Chatfunktion. Außerdem verzahnt Facebook sich und seinen Messenger stärker via Advertising: Firmen können nun Werbung in dem sozialen Netzwerk schalten, die die Nutzer per Klick direkt zur Firmenpräsenz des Advertisers bei Whatsapp führt, berichtet Branchendienst The Verge . Außerdem soll Werbung Einzug bei Whatsapp halten, berichtet Spiegel Online - nicht im Nachrichten-, aber im Statusbereich, in dem Nutzer kurze Selbstdarstellungen mit Bildern und Videos von sich erstellen können.