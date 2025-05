New Work SE bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden

Personalie

14.05.2025 Petra von Strombeck (55), seit Januar 2020 im Vorstand der New Work SE und seit April desselben Jahres ihre CEO, hat dem Aufsichtsrat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie ihre Position mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Juni 2024 auf eigenen Wunsch niederlegen und an ihren Nachfolger, Henning Rönneberg, übergeben will.

Henning Rönneberg (56), der im März dieses Jahres als CFO & COO in den Vorstand der New Work SE berufen wurde, wird mit Ablauf der Hauptversammlung die Nachfolge von Strombecks als CEO antreten.In ihrer Amtszeit hat Petra von Strombeck das Unternehmen umfassend neu aufgestellt und auf die starken Marken Xing und Kununu fokussiert. Im Zuge dessen hat Xing durch eine Produkt- und Marketing-Offensive die Weichen der Repositionierung hin zu einem Jobs-Netzwerk gestellt. Des Weiteren gelang es, die Marke Kununu zu einem starken Wachstumstreiber zu entwickeln. Die führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum hat nicht nur starkes Umsatzwachstum ausgewiesen, sondern auch ihre marktführende Position deutlich weiter ausgebaut.Petra von Strombeck: "Gemeinsam mit dem großartigen Team der New Work SE ist uns gelungen, kununu zum größten Wachstumstreiber zu entwickeln und XING neu und zukunftssicher aufzustellen. Jetzt tritt das Unternehmen in die nächste Phase. Dafür ist es wichtig, die Leitung von Anfang an in neue Hände zu legen. Und ich bin überzeugt, dass Henning Rönneberg der ideale Kandidat dafür ist."Henning Rönneberg, CFO und COO sowie designierter CEO der New Work SE: "Ich freue mich sehr auf die vor mir liegenden Aufgaben. Petra von Strombeck und ihr Team haben wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Darauf werden wir aufbauen und das nächste Kapitel eines der führenden Digitalunternehmen im deutschsprachigen Raum schreiben"