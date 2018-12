Die zehn beliebtesten Passwörter der Deutschen 2018

Bild: HPI

123456

12345

123456789

ficken

12345678

hallo123

hallo

1234

passwort

master

Tipps zur Passwortwahl

Lange Passwörter (> 15 Zeichen)



Alle Zeichenklassen verwenden (Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)



Keine Wörter aus dem Wörterbuch



Keine Wiederverwendung von gleichen oder ähnlichen Passwörtern bei unterschiedlichen Diensten



Verwendung von Passwortmanagern



Passwortwechsel bei Sicherheitsvorfällen und bei Passwörtern, die die obigen Regeln nicht erfüllen



Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

HPI-Direktor Christoph Meinel sieht bei der Nutzung von Passwörtern weiterhin digitalen Aufklärungsbedarf: "Derart schwache Passwörter gleichen Haustüren, an denen von außen ein Schlüssel steckt. Sie sind geradezu eine Einladung zum Identitätsdiebstahl." Es gebe keinen 100-prozentigen Schutz vor Identitätsdiebstahl, aber es müsse Kriminellen so schwer wie möglich gemacht werden, an das eigene Passwort zu gelangen. Insbesondere die weit verbreitete Mehrfachnutzung von Passwörtern für unterschiedliche Dienste sei wirklich leichtsinnig, wenn man bedenkt, welche Schäden einem hierdurch entstehen können.Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) veröffentlicht jedes Jahr die meistgenutzten Passwörter der Deutschen - Datengrundlage sind rund 500.000 Zugangsdaten aus dem Datenbestand des HPI Identity Leak Checkers, die auf E-Mail-Adressen mit .de-Domäne registriert sind und dieses Jahr, also 2018, geleakt wurden. Insgesamt wurden 2018 mehr als 60 Millionen Identitäten aus 120 Datenlecks in den Identity Leak Checker eingepflegt.Der Blick auf die Top Ten der in Deutschland meistgenutzten Passwörter 2018 zeigt: Die Ziffernfolge "123456" belegt erneut den Spitzenplatz. Am beliebtesten sind weiterhin schwache und unsichere Zahlenreihen.Bei der Passwortwahl empfiehlt das Hasso-Plattner-Institut daher: