Top Influencer Marketing-Trends für 2019

Bild: unsplash/hipster mum

Influencer werden zu Branded Content-Produzenten

Influencer etablieren sich als neues Employer Branding-Tool

Mehr als nur (bewegte) Bilder: Influencer setzen auf Podcasts

Künstliche Influencer gewinnen an Bedeutung

Influencer werden wertvolle Mitarbeiter für Produktentwicklung und Marktforschung

Künstliche Intelligenz (KI) sorgt bei Fake Followern für Transparenz

Unternehmen etablieren Corporate Influencer

Professionalisierung bei Legal & Payments

Effizienz und Wirkungsmessung von Influencer Marketing-Kampagnen werden zum Gradmesser

Influencer und E-Commerce verschmelzen

Zentrales Ergebnis des Influencer Marketing-Trendreports : Influencer Marketing wird weiter an Bedeutung gewinnen, aber Influencer und Unternehmen befinden sich in einem Prozess der Professionalisierung und müssen ihre Herangehensweise verändern. In den zahlreichen Praxisbeiträgen liefern Marketing-Experten und Influencer wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Entwicklungen und bieten praxisbezogene Anregungen für eigene Influencer Marketing-Initiativen. Der Trend Report beinhaltet dabei viele neuartige Ansätze, wie Influencer jenseits vom klassischen Product Placement eingesetzt werden können.Die Top 10 Influencer Marketing-Trends 2019:Für Influencer Marketing gilt in 2019 entsprechend: Qualität vor Quantität. Die Professionalisierung schreitet bei Werbungtreibenden, Influencern, Agenturen und Dienstleistern voran. Der komplette Trendreport mit einer ausführlichen Darstellung der Thesen kann kostenlos heruntergeladen werden.