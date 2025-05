Leon Merx löst Hans Georg Spliethoff als Geschäftsführer Otto Payments ab

Bezahlsysteme

Leon Merx bringt als Payments-Experte umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanztechnologie, Digital Payments und Unternehmensführung mit. Der 36-Jährige kommt aus der Sparkassen-Finanzgruppe . Hier war er u.a. bei der regulierten Wallis GmbH mit Sitz in Hamburg tätig, wo er als Geschäftsführer unter anderem zentrale Innovationsprojekte im Zahlungsverkehr sowie im Bereich der Regulatorik verantwortete. Zuvor war er bis 2022 bei der Star Finanz GmbH aktiv, für die er unter anderem die Entwicklung von mobilen Applikationen und B2B-Finanzprodukten leitete. Weitere Stationen führten ihn zur Unternehmensberatung Zeb sowie zur Unicredit Bank in München.In der Geschäftsführung von Otto Payments , dem Payment-Dienstleister der Otto Group , übernimmt Leon Merx ab 1. Juli 2025 schrittweise die Geschäftsbereiche der Marktfolge von Hans Georg Spliethoff, der zum 30. Juni 2026 aus der Geschäftsleitung ausscheidet und anschließend innerhalb der Otto Group eine neue Rolle antritt. Hans-Georg Spliethoff ist seit 1993 in verschiedenen Funktionen für die Otto Group tätig. Der Diplom-Mathematiker und ausgewiesene Finance-Experte hatte in den vergangenen Jahren den Payments-Bereich bei Otto erfolgreich mit aufgebaut und den Geschäftsführungsposten bei Otto Payments Ende 2020 übernommen.Ebenfalls zum 1. Juli 2025 wird Nicola Bause, die seit Anfang 2020 beim Aufbau von Otto Payments unterstützt hat, ergänzend zu Ihrer Rolle als Head of Product zur Prokuristin ernannt. Sie übernimmt künftig zusätzlich übergeordnete Aufgaben zur Unterstützung der Geschäftsführung.