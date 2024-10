Nexum verstärkt sich mit Jan Lippert

Personalie

Die Digitalberatung und -agentur Nexum gewinnt mit Jan Lippert (38) zum 1. November 2024 einen renommierten KI-Experten als Account Director. Bei der Nexum wird Lippert umfassende Kundenprojekte in den Themen Künstliche Intelligenz (KI), Personalisierung, Recommendation Engines und Marketing Automation gewinnen und verantworten.Vor seiner Zeit bei Nexum war Lippert zuletzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Mittweida mit dem Schwerpunkt Geschäftsmodellentwicklung tätig. Hier lag sein Fokus auf der Entwicklung und Optimierung innovativer Geschäftsmodelle für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Blockchain-Technologien. Davor war er viele Jahre und zuletzt als Director Sales bei der Prudsys AG (heute GK Air AG) erfolgreich tätig und war bei der auf KI-Lösungen für den Handel spezialisierten Unternehmung für den Vertrieb verantwortlich."Wir freuen uns sehr, Jan ab dem 01.11.2024 bei uns an Bord zu haben. Jan ist seit vielen Jahren Teil unseres Netzwerks, u.a. durch seine Tätigkeit bei unserem langjährigen Technologiepartner Prudsys AG (heute GK Air AG). In diesem Zuge haben wir gemeinsam vor mehr als 15 Jahren bereits Projekte und Lösungen für unsere Kunden im Bereich Künstliche Intelligenz für Online Shops, Newsletter, Websites und Marketing-Kampagnen umgesetzt. Jan ist fachlich wie menschlich eine tolle Ergänzung unseres Teams", sagt Michael Klinkers , Vorstand der Nexum AG."Ich freue mich sehr, als Account Director Teil der Nexum AG zu sein. Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Nexum, unter anderem bei der Baur-Gruppe während meiner Zeit bei der Prudsys AG, hat mich begeistert. Besonders schätze ich die nachweislich lange Expertise im Bereich Künstlicher Intelligenz, die nur wenige Beratungen und Agenturen in Deutschland bieten können. Das umfangreiche Produktportfolio, darunter Lösungen wie emarsys, agillic, GK AIR, Hubspot und Salesforce, erlaubt es mir, stets den Best-of-Breed-Ansatz in der Beratung zu verfolgen", sagt Jan Lippert und ergänzt: "Gemeinsam werden wir innovative Lösungsansätze entwickeln und dabei neben Händlern auch insbesondere Hersteller und Marken unterstützen."Nexum beschäftigt über 250 Mitarbeitende an den Standorten Köln (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Nürnberg und Paderborn sowie in Biel/Bienne und Valencia.