Deininger übernimmt Transformations-Personalberatung Five14

Ex BVDW-Prsidiumsmitglied

Durch die Übernahme von Harald R. Fortmann und seinem Team will die Personalberatung aus Frankfurt ihre Kompetenzen im Bereich Digitale Transformation ausbauen, um "sich zukunftsfähig auszurichten", wie die Deininger Group mitteilt.Als international agierende Personalberatung vermittelt Deininger Consulting Führungskräfte in Branchen wie Technologie, Finanzen, Real Estate, Fertigungsindustrie und Gesundheitswesen. Mit dem Eintritt des neuen geschäftsführenden Gesellschafters Harald R. Fortmann und seines Beratungsteams will das Unternehmen Industrie- mit Digitalkompetenz bündeln und setzt auf Synergien.Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Joy Edwin Thanarajah soll Fortmann vom neuen Standort Hamburg aus die digitale Transformation und globale Expansion von Deininger vorantreiben.Harald R. Fortmann: "Durch die Verknüpfung von Deiningers Industriekompetenz mit unserer Expertise im Bereich der digitalen Transformation in Startups, der digitalen Wirtschaft sowie im Mittelstand und Konzernen bedienen wir die aktuellen Bedürfnisse des Marktes." Die bisherige Five14-Partnerin Daniela Conrad hat sich im Zuge der Übernahme durch Deininger entschieden, "eigene Wege zu gehen", wie sie sagt.