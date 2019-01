Ü60-Shopper nutzen bevorzugt Apps statt Browser

"Mobile First" entwickelt sich demnach in bestimmten Altersgruppen annähernd zu "Mobile Only". Besonders Online-Shopper der Generation Ü60 treiben die Bedeutung von Mobile für den E-Commerce weiter an. Wie die jungen Digital Natives nutzt diese Altersgruppe dabei überwiegend mobile Geräte, ist aber deutlich kaufkräftiger. Bereits heute haben - verteilt über alle Jahrgänge - Apps gegenüber dem Browser ein leichtes Übergewicht im Online-Shopping (52 zu 48 Prozent). Für die Altersgruppe 60 und älter steigt dabei die Verteilung deutlich zu Gunsten von Apps.Um diese Zielgruppe optimal zu nutzen, empfiehlt es sich, in den Apps besondere Mehrwerte zu bieten und diese nicht nur als Verkaufsoberfläche zu sehen. Damit lassen sich die Kunden noch stärker an einen bestimmten Shop binden.