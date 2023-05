BVDW mit neuen Preismodellen für zusätzliche Mitglieder

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) schafft neue Möglichkeiten für junge ExpertInnen und Unternehmen, sich für die digitale Wirtschaft zu engagieren. Diesen und weiteren Neuerungen stimmten die Mitglieder am vergangenen Donnerstag ohne Enthaltungen und Gegenstimmen zu. "Wir stellen unsere Struktur auf ein modernes Fundament und werden agiler. Zudem erweitern wir die Möglichkeiten für junge, digitale Talente sowie für Unternehmen, sich bei uns einzubringen", sagt BVDW-Präsident Dirk Freytag mit Blick auf die angenommenen Änderungsvorschläge des Präsidiums: "Mit der ersten umfassenden Satzungsänderung seit 20 Jahren haben wir einen wichtigen Schritt getan, und ich freue mich, dass wir mit diesem eindeutigen Votum auch den Willen der Mitglieder getroffen haben."Die wichtigsten Neuerungen: Künftig ist eine Zweitmitgliedschaft für Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen möglich, die bereits in einem Verband organisiert sind. Dazu wird es eine "Jungen Mitgliedschaft" für Einzelpersonen unter 30 geben."Wir wollen gemeinsam generationsübergreifend den Digitalstandort Deutschland weiterentwickeln", erklärt BVDW-Geschäftsführer Carsten Rasner : "Mit der neuen Mitgliedschaft holen wir junge ExpertInnen ins Boot, die sich unabhängig von einer Unternehmensmitgliedschaft für den digitalen Standort Deutschland engagieren möchten. Damit schaffen wir parallel auch eine Plattform für Unternehmen und ihre potenziellen Nachwuchskräfte."Preise für die neuen Mitgliedschaften folgen in den nächsten Wochen. Der bisherige Mindestbeitrag beträgt 1500 Euro pro Jahr.Der BVDW besitzt aktuell rund 650 Mitglieder. Vor Corona waren es einige hundert mehr. Die Konsolidierungswelle in den Agenturen sowie der Kostendruck auf den Unternehmen während der Pandemie haben zu dem Mitgliederrückgang geführt. Neue Mitglieder hat der BVDW zuletzt vor allem dank Retail Media gewinnen können, darunter MediaMarktSaturn und Obi