OMX und SEOkomm abgesagt

"Schweren Herzens müssen wir heute unsere beiden Veranstaltungen, die OMX am 19. November 2020 und die SEOkomm am 20. November 2020, auf 2021 verschieben", heißt es auf der Veranstaltungsseite . So sei derzeit nicht abschließend zu klären, wie die Regierungsmaßnahmen zum Schutz vor dem Virus für alle im November aussehen werden und ob diese eine Konferenz überhaupt organisatorisch möglich machen. Auch könne man nicht für die Sicherheit der BesucherInnen und SpeakerInnen garantieren und wolle niemanden einem möglichen gesundheitlichen Risiko aussetzen.Zudem sei unklar, ob man in einer Zeit mit vielen Unsicherheiten, konzernweiten Reiseverboten und gekürzten Ausbildungsbudgets die erheblichen Durchführungskosten annähernd decken könne und mit all dem derzeitigen Wissen eine OMX und SEOkomm in der stets angestrebten hohen Qualität sicherstellen könne.Deshalb haben man sich entschlossen, die diesjährigen Konferenzen OMX und SEOkomm auf 2021 zu verschieben. Die Online Expert Days mit OMX und SEOkomm werden somit das nächste Mal am 18. und 19. November 2021 stattfinden.Jedes bereits gekaufte Ticket kann ab sofort, aber jedoch spätestens bis zum 30.06.2020 kostenfrei storniert oder auf 2021 umgebucht werden. Wer umbucht, bekommt bei Überschreibung des Tickets auf 2021 bis 30.06.2020 entweder einen Baum von Treedom, den der Teilnehmer pflanzen kann oder eine USB Powerbank im OMX/SEOkomm Branding.