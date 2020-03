Corona: OMR abgesagt; D3con und Re:Publica verschoben

Sie wollen über Corona und die Digitalwirtschaft auf dem Laufenden bleiben?

Die Dialog Summit erklärt, die Veranstaltung finde wie geplant statt, da die Restriktion nur für die drei kommenden Wochen gelten würden

Bei der Drupa sagt man uns, man sei gerade dabei, sich zu beraten, nachdem NRW Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern abgesagt habe.



Die K5-Veranstalter erklären uns gegenüber, der ECommerce-Kongress finde unverändert statt



Der Shopware Community Day findet laut Veranstalter "aus heutiger Sicht statt". Falls nicht, würden "die Inhalte digital zur Verfügung gestellt".

Virtuelle Konferenz zu Marketing und E-Commerce am 31. März

Nach mehreren Landesregierungen hatte diese Woche auch die Hansestadt Hamburg Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmenden untersagt. Am vergangenen Wochenende hatte Gesundheitsminister Jens Spahn diese Grenze in die Diskussion gebracht. Die Folge: Die davon betroffenen Veranstaltungen D3Con (zuletzt 2.000 Teilnehmer) und die OMR (zuletzt 50.000 Teilnehmer) finden nun doch nicht zum geplanten Termin statt. Bis zuletzt hatten die Veranstalter auf eine Durchführung gehofft, die Risiken wurden allerdings zu hoch. Zuerst hatte die D3con gestern eine Terminverschiebung auf November 2020 kommuniziert. Gestern zog die OMR nach.Bis zuletzt hatte das OMR-Team um Gründer Philipp Westermeyer darauf gehofft, das OMR Festival wie geplant durchführen zu können. Doch durch die angekündigte Veranstaltungsabsagen auch in Hamburg habe sich die Situation "in kürzester Zeit entscheidend geändert". OMR-Gründer Philipp Westermeyer: "Nach den Ereignissen der letzten Tage müssen wir uns nun endgültig der Realität stellen: Ein OMR Festival, so wie wir es kennen, wird es in diesem Jahr nicht geben können." Gesundheitliche Bedenken gingen vor.Die Veranstaltung soll nicht nachgeholt werden, sondern fällt aus. Das nächste OMR-Festival ist für den 4. und 5. Mai 2021 geplant. In der Zwischenzeit will man über die (ohnehin ganzjährig bespielte) Website, mit Onlineveranstaltungen und kleineren regionalen Events die Beziehung zu Ausstellern, Sponsoren und Besuchern halten.Die Zahl der Digital-, ECommerce- und Onlinemarketing-Veranstaltungen bis Sommer sinkt kontinuierlich, die von uns dokumentierte Liste der Absagen und Verschiebungen wird im Gegenzug immer länger. Unsere Umfrage unter allen Veranstaltern von digital relevanten Events, die gegenwärtig noch nicht abgesagt bzw. verschoben sind, ergab folgenden Stand:Laut Messeportal M+A Expocheck sind weltweit aktuell 647 Veranstaltungen ausgefallen oder abgesagt worden, davon 303 in Asien, 334 in Europa und neun in USA.Garantiert Corona-frei sowie Zeit- und CO2-optimiert findet am 31. März dieExperten und Praktiker zeigen Ihnen, wie die einzelnen Aspekte der Marketingzukunft - von Hyperpersonalisierung bis Machine Learning und von Marketingautomatisierung bis Multikanalmarketing zusammenhängen - und wie Sie die richtigen Schritte in die Zukunft Ihres (ECommerce-)Marketings erfolgreich gehen.