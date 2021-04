Österreichische Post geht auf Konkurrenzkurs mit Amazon 

So sollen Pakete auch bei Abwesenheit der EmpfängerInnen in die Wohnung oder das Haus gelangen können. Dafür arbeitet sie mit A1 und Nuki Home Solutions zusammen, die helfen, die Wohnungstür mit einem Smart Lock auszustatten. AdressatInnen vergeben dann aktiv eine Zugangsberechtigung an das zustellende Unternehmen, mit der die Tür geöffnet werden kann. Eine Bodenmatte im Vorzimmer markiert den Platz, an dem das Paket abgestellt werden soll.Amazon hat mit Hilfe seiner Smart Home-Technologie bereits ähnliche Testläufe gemacht, bei der die ZustellerInnen eine einmalige Zugangsberechtigung für ein Türschloss aus der Amazon-Smart-Home-Linie erhalten.