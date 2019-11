Podimo startet Podcast-Service in Deutschland

Laut einer aktuellen YouGov-Studie hören 34 Prozent der Deutschen regelmäßig Podcasts, 44 Prozent der technikaffinen 18-bis 30-Jährigen schalten täglich oder wöchentlich ein. Doch auch bei den über 50-Jährigen hören 30 Prozent regelmäßig Podcasts. Davon will auch das deutsch-dänische Startup Podimo profitieren, das am 12. November in Deutschland startet. Sein Anspruch ist es, sowohl Hörern als auch Podcastern ein neues Ökosystem zur Verfügung zu stellen. Durch die Aufteilung der Mitgliedsbeiträge sollen Podcaster fairer entlohnt werden. Um die Qualität ihrer Inhalte zu sichern, stellt Podimo zudem finanzielle Hilfe für Equipment, Recherchearbeit und mehr zur Verfügung.Zuhörer sollen von exklusiven Inhalten und Podcast-Empfehlungen profitieren. Dafür beschäftigt das Unternehmen ein Team von Redakteuren, die mit Hilfe eines Algorithmus die jeweiligen Hörgewohnheiten der Nutzer analysieren und individuell zugeschnittene Vorschläge kuratieren. So sollen Hörer auch Podcasts abseits des Mainstreams entdecken. Nicolaus Berlin , Leiter des Deutschen Podimo Büros erklärt, wie sich das Startup abheben will: "Wir stecken viel Arbeit in die Zusammenstellung unserer Audio-Bibliotheken, in denen Nutzer ihre alten Lieblingspodcasts als auch neue, unbekanntere Inhalte finden. Darüber hinaus arbeiten wir vor Ort mit Podcastern zusammen, um unsere Bandbreite stetig zu erweitern."Bis zum Ende des Jahres bleibt die Premium Version von Podimo kostenlos. Danach kostet die Premium-Mitgliedschaft 4,99 Euro pro Monat.