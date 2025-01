JTL übernimmt Returnless

Akquisition

Das niederländische Unternehmen Returnless bietet Onlinehändlern eine digitale Plattform zur "nahtlosen und effizienten" Abwicklung von Retouren. Durch die breite Palette an Plug & Play-Integrationen ist die Kompatibilität mit zahlreichen Software-Lösungen für Onlinehändler sichergestellt. Mit Hilfe von Daten-Analyse-Tools sollen sich wertvolle Erkenntnisse aus Retourendaten gewinnen lassen, um Prozesse zu verbessern und langfristig Retourenquoten zu senken.Die Partnerschaft mit Returnless markiert einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie von JTL . Gemeinsam werden beide Unternehmen daran arbeiten, Händlern noch innovativere Lösungen anzubieten, die den Herausforderungen des modernen E-Commerce gerecht werden."Returnless hat sich einen Namen als Vorreiter im Retourenmanagement gemacht und steht für innovative und nachhaltige Lösungen, die perfekt zu unserer Vision passen. Mit dieser Akquisition verstärken wir unsere Position als Anbieter ganzheitlicher Lösungen für den E-Commerce und bieten unseren Kunden einen echten Mehrwert", so Sebastian Evers, CEO von JTL."Wir freuen uns, Teil der JTL-Gruppe zu werden und unsere Technologien in ein breiteres Ökosystem einzubringen. Zusammen werden wir den Standard für Retourenprozesse im E-Commerce neu definieren", sagen Marijn Prijs & Chris Boer, beide Gründer & Geschäftsführer von Returnless.