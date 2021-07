Diese Marken werden am häufigsten weiter empfohlen 

Bild: Photo by Johan Godínez on Unsplash

Der Händler für Berufsbekleidung, Engelbert Strauss , führt das diesjährige Recommend Ranking von YouGov in Deutschland an. Mit einem durchschnittlichen Recommend-Score von 88,3 Punkten sichert sich das Einzelhandelsunternehmen den ersten Platz unter den bei deutschen Verbrauchern am häufigsten weiterempfohlenen Marken. Auf Rang 2 folgt medikamente-per-klick mit 85,4 Punkten und auf Rang 3 Weleda mit 84,9 Punkten. Grundlage für das Ranking bilden bevölkerungsrepräsentative Daten des Markenmonitors YouGov BrandIndex Den vierten Rang im deutschen Ranking kann sich das Unternehmen Ecover , das biologische Reinigungsmittel herstellt, mit 84,8 Punkten sichern, auf Rang 5 folgt die italienische Kaffee-Marke Lavazza mit 84,2 Scorepunkten. Rang 6 belegt die Bio-Molkerei Andechser Natur (84,1 Punkte). Auch Walbusch ist in den Top 10 der am häufigsten weiterempfohlenen Marken in Deutschland: Das deutsche Modeunternehmen erreicht mit 84,1 Punkten Rang 7. Fielmann landet auf Rang 8 (84,0 Punkte) und Booking.com auf Rang 9 (83,8 Punkte). Den letzten Platz der Top 10 kann sich die Sahnelikör-Marke Baileys sichern (83,7 Punkte).