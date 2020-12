Marken mit Omnichannel-Strategie steigern ROI um 32 Prozent 

Amazon als relevanter Werbekanal

Unternehmen, die eine Omnichannel-Strategie verfolgen, können ihren ROI verglichen mit Unternehmen ohne eine entsprechende Strategie um 32 Prozent steigern. Das ergab der 'ROI Genome Intelligence Report: Omnichannel and a Brave New World' von Analytic Partners , einem unabhängigen Tech-Unternehmen für die Messung, Prognostizierung sowie Optimierung von Marketingmaßnahmen und Geschäftsentscheidungen. Der Report beleuchtet das Thema Omnichannel-Marketing vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sowie die daraus resultierenden Veränderungen im Verbraucherverhalten. Er zeigt zudem, wie Unternehmen eine ganzheitliche Sicht auf Online- und Offline-Verkaufskanäle aufbauen, welche Rolle Amazon in der Omnichannel-Reise der Kunden spielt und wie Marken durch eine kundenzentrierte Denkweise wettbewerbsfähig bleiben.Laut Studie sind sowohl das Ladengeschäft vor Ort als auch die Online-Präsenz einer Marke für ein positives Kundenerlebnis ausschlaggebend und konkurrieren nicht miteinander. Ganz im Gegenteil: Die Kombination aus digitaler und physischer Präsenz unterstützt Marken dabei, ihre Werbewirkung um mehr als 30 Prozent zu steigern. Im Umkehrschluss bedeutet das für Marken, alle Kanäle gleichermaßen bei der Messung ihrer Investments zu berücksichtigen. Ansonsten laufen sie Gefahr, ihren ROI um etwa die Hälfte niedriger anzusiedeln.Durch das zunehmende Online-Shopping in Zeiten der Corona-Pandemie wird Amazon für Marken als Werbequelle zunehmend attraktiver und bietet daher eine Reihe interessanter Werbeoptionen - darunter gesponserte Produkt- und Brand-Ads, Display oder Video. Amazon-Werbung verzeichnet hier im Vergleich zu herkömmlichen Marketing-Maßnahmen einen 20 Prozent höheren ROI.48 Prozent der Werbewirkung von Display-Ads auf der Amazon Website entfallen auf Verkäufe außerhalb der Plattform. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass viele Verbraucher Amazon - zum Teil mobil vor Ort im Geschäft - als Preisvergleich nutzen und sich dort die Bewertungen der verschiedenen Produkte ansehen, bevor sie die Artikel im traditionellen Einzelhandel oder gleich direkt vom Hersteller kaufen.Der ROI Genome Intelligence Report: Omnichannel and a Brave New World steht hier zum Download bereit.