Agentur-Übernahme: PIA kauft United Digital Group

Bild: unsplash/ rawpixel

Mit dem Erwerb der UDG kann PIA die eigenen Kernkompetenzen künftig um User Experience-Expertise und Technologie Know-how erweitern. Außerdem wächst das Kundenportfolio um globale Blue-Chip-Kunden wie Porsche oder Puma . Die drei langjährigen UDG-Manager Markus Lucht , Mathias Reinhardt und Ulrich Bartholmös werden künftig weiterhin als Managing Partner gemeinsam das operative Geschäft der UDG leiten und direkt an PIA CEO Christian Tiedemann berichten. Marcus Starke , CEO bei UDG United Digital Group wird nach erfolgter Transaktion nicht in das PIA Management übergehen.Die Übernahme wird voraussichtlich Ende Februar 2019 abgeschlossen sein. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Beide Agenturen sind durch ein Zusammenschluss aus mehreren spezialisierten Agenturen entstanden. Die UDG ist aus elf Spezialisten in 2011 geboren und die Performance Interactive Alliance gründete sich im März 2014 aus vier Spezialisten. "Wir freuen uns auf mehr als 400 neue Kollegen und werden unseren Kunden stolz ein Service-Portfolio präsentieren können, das um hochkarätige UX und exzellentes Technologie Know-how entscheidend verstärkt wird", sagt Christian Tiedemann zu der Übernahme. "Unter dem Dach von PIA werden wir noch enger als bisher mit Experten aus vielen Disziplinen zusammenarbeiten können. Daraus ergeben sich vor allem im Bereich Data Driven Marketing neue, spannende Optionen", ergänzt Markus Lucht.Mit der Übernahme entsteht ein neues Schwergewicht im Markt der Digitalagenturen. Im Internetagentur-Ranking 2018 belegt PIA mit einem Umsatz von 66 Millionen Euro Platz 5. Die UDG nahm am Ranking 2018 nicht teil, zählte aber seit seiner Gründung immer zu den Top-Agenturen und führte 2012 sogar das Ranking an. Im Vorjahres-Ranking 2017 sicherte sich die UDG Platz 5 mit 66 Millionen Euro Umsatz. Zum Vergleich: Die aktuelle Top-Agentur, Team Neusta , führt das IAR mit einem Umsatz von 104 Millionen Euro an.Die UDG hatte zuletzt im August 2018 mit ihrer radikalen Neuausrichtung für Schlagzeilen gesorgt. Die Agenturgruppe trenne sich von allen Bereichen, die mit Performance Marketing beschäftigt waren.