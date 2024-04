Bild: katherine bercasio auf Pixabay

EMail-Marketing

Benchmark: Wann EMail-Marketing am besten performt

17.04.2024 - In welchen Monaten funktioniert das EMail-Marketing am erfolgreichsten? Zu welcher Tageszeit und an welchem Wochentag sind Openrate und Klickrate am höchsten? Welche B2B- und B2C-Versandstrategien sind am erfolgreichsten? Eine Studie zeigt den Benchmark für das deutschsprachige Europa.