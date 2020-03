Emoji-Auswertung: Deutschland twittert am freundlichsten

04.03.2020 In Deutschland sitzen die freundlichsten Twitterer, Amazon bereitet am meisten Freude und das Gesicht mit den Lachtränen ist weltweit das am häufigsten genutzte Emoji auf Twitter.

Der Lachtränen-Smiley wird weltweit am liebsten benutzt.

Weltweit ist das Gesicht mit den Lachtränen das am häufigsten genutzte Emoji. Auch in Deutschland steht dieses Emoji auf Platz 1. Das Herzgesicht ist das zweitbeliebteste Emoji in Deutschland, Mexiko und Spanien. Die negativsten und kritischsten Emojis in den Top 10 verwenden Tweeter in den USA. Das ist das Ergebnis einer Analyse von Brandwatch Über die Hälfte der untersuchten Tweets enthalten positive und freudige Ausdrücke. An zweiter und dritter Stelle liegen traurige und wütende Tweets. Auf Twitter wird also das ganze Spektrum der Gefühle geäußert. 52 Prozent aller Tweets drücken Freude aus, 23 Prozent Traurigkeit, 11 Prozent Ärger, 7 Prozent Abscheu, 6 Prozent Angst und 1 Prozent Überraschung.



Zu den wichtigsten regionalen Unterschieden zählen in den untersuchten Ländern Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Mexiko, Singapur, Spanien und den USA:



Die Twitter-Community in Deutschland zeigt mehr Freude als alle anderen untersuchten Länder



Das negativste Publikum ist in den USA zu finden



Singapur hat den größten Anteil an verärgerten und angewiderten Tweets



Tweeter aus dem Vereinigten Königreich haben den größten Anteil an ängstlichen Tweets

Die Konsumgüter bieten die größte Angriffsfläche für Abneigungsbekundungen.

Der Einzelhandel- und die Modebranche lösen die größte Freude aus. Die #mycalvins Kampagne mit Shawn Mendes und Kendall Jenner sorgte für die positivsten Äußerungen in der Branche im Jahr 2019. Verärgert sind Tweeter über die Telekommunikationsbranche, dort häufen sich Beschwerden über Ausfälle und einen schlechten Kundenservice. Am wenigsten traurig äußerten sich Menschen in Deutschland und Frankreich rund um Marken. Am glücklichsten waren Menschen in Mexiko und Spanien. Sie waren auch am wenigsten verärgert.Die Marke, die die größte Freude weltweit bereitet ist Amazon . Das Unternehmen profitiert von vielen freudigen Gesprächen rund um Giveaways mit Amazon Geschenkgutscheinen oder Personen, die Produkte von Amazon Wunschlisten an gemeinnützige Unternehmen oder Wohltätigkeitseinrichtungen spenden. Auf Platz 2 findet sich weltweit die Marke Etsy , gefolgt von Ebay In den Online-Gesprächen aus Deutschland rund um die Automarke Porsche zeigt sich, dass das Unternehmen für viele zu einem Lovebrand geworden ist. Sei es die Begeisterung für die Elektro-Auto-Modelle Taycan oder dem Porsche Carrera Cup, ein Markenpokal-Event, das jedes Jahr von Porsche ausgetragen wird. Fans bringen in ihren Online-Gesprächen ihre Freude zum Ausdruck. Vor Porsche schaffte es die Marke Etsy auf Platz 1 in Deutschland, Amazon ist hierzulande auf Platz 3 zu finden.Für die Analyse wurde mit Brandwatch Consumer Research eine statistisch repräsentative 1%-Stichprobe von 889 Millionen Tweets gezogen, die im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019 in englischer Sprache öffentlich zugänglich waren. Alle Tweets enthielten mindestens ein Emoji, insgesamt wurden 1.580 Emojis analysiert, ausgenommen Flaggen, Objekte und Symbole. Für die Branchen- und Markenanalyse wurden 600 Marken aus 13 Branchen basierend auf dem Brandwatch Index Ranking untersucht.