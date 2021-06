Logistik: DHL bietet neuen Terminservice für das 2-Mann-Handling 

21.06.2021 DHL verspricht, die Lieferung sperriger Gegenstände wie Möbel oder Haushaltsgeräte in Zukunft zu erleichtern. Die Empfänger können den gewünschten Liefertag schon während bei der Online-Bestellung buchen, ohne den Shop zu verlassen. Dabei sind auch auch Feierabend- und Samstagszustellung möglich.

Der Paketdienst DHL bietet seinen Geschäftskunden beim DHL 2-Mann-Handling einen neuen Terminservice, der den Empfang online bestellter, sperriger Waren für die Kunden bequemer machen soll. Onlineshops haben die Möglichkeit, ihre Empfängerkunden direkt beim Abschluss des Onlinekaufs einen individuellen Liefertermin auswählen zu lassen, an dem das Sofa, der Kühlschrank oder die Waschmaschine zu ihnen nach Hause gebracht wird. Auch eine Zustellung am Feierabend oder an einem Samstag ist möglich. Bislang wird ein Liefertermin erst im Nachgang des Bestellprozesses telefonisch vereinbart. Der neue Service wird im dritten Quartal zur Verfügung stehen.Das DHL 2-Mann-Handling umfasst die Lagerung, Beförderung und Zustellung schwerer und sperriger Waren. Die Corona-Pandemie hat der Online-Bestellung solcher Güter noch einmal einen kräftigen Schub verliehen. Der Umsatz des Segments online bestellter Möbel ist laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) beispielsweise allein im zweiten Quartal 2020 um knapp 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen.