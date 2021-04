Multi-Brand-Management und Personalisierung: Digitaler Workout bei FitnessFirst 

Um seine sportlichen Ziele zu erreichen, braucht man einen guten Plan sowie einen motivierenden und verlässlichen Trainingspartner. Das gilt auch für die Digitalisierung. Fitness First ist ein Fitnessdienstleister im Premiumsegment. Dort haben die Verantwortlichen in den vergangenen drei Jahren daran gearbeitet, um schneller, höher, weiter zu kommen. Aber wie so oft im Leben: Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein Marathon.In unserem Webinar verraten die Macher, wie man Wirtschaftlichkeit und Wiederverwendbarkeit in den Fokus rückt, wie eine schnelle und flexible Anpassungen der Website bei Lockdowns und behördlichen Verordnungen während der Corona-Pandemie erreicht - und wie sie personalisierte Erlebnisse für Kunden bereit gestellt haben.

Zu Programm und kostenloser Anmeldung: Webinar 'Digitaler Workout bei FitnessFirst: Von Multi-Brand-Management bis zur Personalisierung'