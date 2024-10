KEP-Branche erwartet zu Weihnachten zehn Millionen mehr Pakete

Versender-Prognose

30.10.2024 Insgesamt werden in Deutschland voraussichtlich rund 735 Mio. Sendungen in der Weihnachtszeit 2024 transportiert - zirka zehn Millionen mehr als im Weihnachtsgeschäft 2023, so eine Studie des Versenderverbands BPEX. Deren Chef Marten Bosselman sieht vor allem das B2C-Segment wachsen.

Bild: BPEX Martin Bosselmann

Während das Endkundensegment (B2C) wächst, bleibt das Geschäftskundensegment (B2B) rückläufig - ein Trend, der sich im Weihnachtsgeschäft fortsetzen wird. In einem Ausblick rechnet der Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BPEX) in den Monaten November und Dezember mit einem Wachstum des gesamten KEP-Sendungsvolumens zwischen einem und drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Das ist ein Ergebnis der Marktanalyse der KE-Consult im Auftrag des BPEX. Während der Hochphase des Weihnachtsgeschäfts werden die Paketdienste an durchschnittlichen Zustelltagen etwa 14,7 Mio. Sendungen und an Spitzentagen rechnerisch über 20 Mio. Sendungen durch ihre Netze bewegen.Besondere Bedeutung kommt im November und Dezember 2024 erneut den Sendungen an private Haushalte (B2C-Sendungen) zu. Das prognostizierte Volumen der B2C-Sendungen liegt bei rund 435 Mio. Sendungen und mit ca. 3,6 Prozent über dem Volumen im Vorjahr (420 Mio. B2C-Sendungen). Somit werden täglich (nicht nur an Spitzentagen) 8,7 Mio. Sendungen an private Haushalte zugestellt.Während beim Sendungsvolumen im B2C-Bereich mit einem Wert deutlich über dem Vorjahr zu rechnen ist, setzen sich im B2B-Bereich hingegen die Rückgänge fort. Hier kann eine Volumenentwicklung unter dem Vorjahresniveau erwartet werden. "Während das B2B-Segment spürbar von der ausbleibenden Konjunktur betroffen ist, wächst das B2C-Segment weiter", sagt Marten Bosselmann , Vorsitzender des BPEX.Die KEP-Branche verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg des Sendungsvolumens um 2,1 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 2 Mrd. Sendungen transportiert. Das entspricht durchschnittlich mehr als 13,3 Mio. beförderten Sendungen je Zustelltag. Die Zahl der B2B-Sendungen sank um 2,3 Prozent. Im B2C-Segment war ein Zuwachs im Sendungsvolumen von 4,8 Prozent zu beobachten.