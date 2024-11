Deutsche setzen beim XMAS-Geschenkekauf auf Black Friday und Cyber Monday

Weihnachtsgeschäft 2024

12.11.2024 Der Preis muss stimmen - auch beim Weihnachtsshopping: Deshalb finden 63 Prozent der deutschen Konsumenten Schnäppchentage wie Black Friday oder Cyber Monday für den Geschenkekauf in der Vorweihnachtszeit wichtig. Denn: Mehr als jeder Zweite von ihnen (56 Prozent) ist der Meinung, dass Marken an diesen Aktionstagen ihre günstigsten Angebote anbieten.

So wichtig sind Online-Bewertungen vor Weihnachten

Knapp drei Viertel der befragen Konsumenten (73 Prozent) planen am Black Friday und Cyber Monday 2024 genauso viel oder sogar mehr Geld auszugeben als im vergangenen Jahr. Spontankäufe sind dabei nicht auszuschließen: 76 Prozent haben an Aktionstagen wie Black Friday oder Cyber Monday schon mal aufgrund der attraktiven Rabatte Dinge gekauft, die gar nicht auf ihrer Einkaufsliste standen.Als entscheidendes Kaufkriterium betonen die befragten Konsumenten vor allem die große Relevanz von Kundenbewertungen. Über drei Viertel (78 Prozent) von ihnen schauen beim Geschenkekauf am Black Friday oder Cyber Monday auf die Online-Bewertungen der Produkte und Marken, um sich richtig zu entscheiden. Das sind die zentralen Ergebnisse einer repräsentativen Konsumenten-Umfrage , die das Marktforschungsunternehmen Qualtrics im Auftrag der Bewertungsplattform Trustpilot durchgeführt hat.Welche Bedeutung Online-Bewertungen für die Kaufentscheidung in der Vorweihnachtszeit haben, zeigt auch folgendes Ergebnis der Trustpilot-Umfrage: Mehr als die Hälfte der Konsumenten (52 Prozent) sind der Meinung, dass Kundenbewertungen ähnlich wichtig sind wie die persönlichen Empfehlungen von der Familie oder Freunden. Geachtet wird beim Kauf vor allem auf den durchschnittlichen Bewertungsscore (45 Prozent) - gefolgt von der Aktualität der letzten Bewertung (20 Prozent) und die Anzahl der Bewertungen (17 Prozent).Für rund jeden Zweiten (44 Prozent) sind dabei mindestens 100 Bewertungen erforderlich, bevor sie einem Produkt oder einer Marke vertrauen. Eine wichtige Rolle spielt auch die Ehrlichkeit und Transparenz der Anbieter: Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) vertrauen eher einem Unternehmen mit gemischten Bewertungen, das aktiv auf negative Bewertungen eingeht und sie beantwortet, als Unternehmen mit einem perfekten Bewertungsscore (24 Prozent).