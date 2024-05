Wenn die KI bei Galaxus vom Produktkauf abrät

Künstliche Intelligenz

Bild: Galaxus

Onlinehändler Galaxus zeigt der Kundschaft neuerdings bei immer mehr Produkten auf einen Blick die jeweiligen Vor- und Nachteile an. Eine Künstliche Intelligenz errechnet häufige Keywords aus den Bewertungen der Nutzerinnen und Nutzer. Dadurch soll die Kundschaft von Galaxus und Digitec in allen EU-Shops (und in der Schweiz) schneller erkennen können, wo die Stärken und Schwächen der Produkte liegen, für die sie sich interessieren. "Kundinnen und Kunden von Galaxus und Digitec in der Schweiz und in der EU können jetzt die Rezensionen eines Produkts nicht nur sortieren, sondern bekommen auch häufig erwähnte Vor- und Nachteile als Keywords angezeigt", freut sich Sprecher Daniel Borchers Für den schnellen Überblick zeigt der Onlineshop bis zu drei häufige Stichworte an. Dabei fliessen verschiedene Faktoren ein wie die Gesamtbewertung, die Aktualität, die Textlänge und die Anzahl an «Hilfreich»-Bewertungen der gesamten Community zu den einzelnen Bewertungen. Für alle, die tiefer in die Inhalte der Produktbewertungen eintauchen wollen, hat Galaxus zudem eine Filterfunktion implementiert. Ein Klick auf das Keyword filtert dabei Rezensionen auf das entsprechende Topic heraus.Im Ranking der größten schweizerischen Onlineshops ist Digitec.ch auf Platz zwei und Galaxus.ch auf Platz drei positioniert.