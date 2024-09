Zwei von fünf Unternehmen verwalten Produktdaten noch immer manuell

Produktdatenmanagement ohne KI

Herausforderungen im Produktinformationsmanagement

die Nutzung von Automatisierung und KI (33 Prozent),



das Teamwork (27 Prozent)



sowie pünktliche Produkteinführungen (22 Prozent)

klar formulierte Produktbeschreibungen (83 Prozent),



technische Datenblätter (82 Prozent),



Garantie-Informationen (77 Prozent),



kompatible Produkte (75 Prozent) sowie Kundenbewertungen (77 Prozent).

Mehr Komfort, stärkere Personalisierung und nahtlose Navigation im Omnichannel - die Ansprüche von B2B-Kunden orientieren sich immer mehr am B2C-Bereich. Das zeigt die aktuelle Studie1 von PXM-Anbieter Akeneo . Die B2B-Anbieter reagieren: Alle befragten B2B-Organisationen in Deutschland planen, ihre digitale Vertriebsstrategie in den nächsten zwei Jahren auszubauen.Bereits heute verfolgen 89 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland eine digitale Vertriebsstrategie, wobei im Schnitt 44 Prozent des gesamten Unternehmensumsatzes über Onlinekanäle erzielt werden - bei einer Minderheit - sechs Prozent - sind es sogar mehr als 80 Prozent. Im Bereich Presales nutzen B2B-Kunden Social Media (51 Prozent) als bevorzugten Kanal, danach folgen digitale Selfservice-Portale (48 Prozent) sowie Produktmarketing-Websites (39 Prozent).Aber: Die meisten B2B-Unternehmen haben noch Schwierigkeiten, exakte und umfassende Produktinformationen zu verwalten ? eine entscheidende Voraussetzung für eine nahtlose Experience. Laut der Umfrage sehen sich 99 Prozent der Führungskräfte mit Herausforderungen im Bereich Produktinformationen konfrontiert. Als größte Stellschrauben gelten dabei:Zwar verwenden Unternehmen zunehmend Technologien wie PIM-Systeme und KI, um diese Herausforderungen zu bewältigen, aber 37 Prozent der Unternehmen verwalten Produktinformationen immer noch manuell. Das hat direkte Auswirkungen auf das Business: So benötigen deutsche Unternehmen im Schnitt knapp zwei Wochen (12,5 Tage), um alle erforderlichen Daten für eine Produkteinführung zu sammeln und zusammenzustellen.Eine weitere Herausforderung im B2B-Sektor ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Alle Unternehmen sehen sich in diesem Zusammenhang mit Problemen konfrontiert. Für 46 Prozent der Befragten stellt dabei das Lieferkettenmanagement das größte dar, gefolgt von der Konsistenz der Produktdaten (45 Prozent). Auch die Implementierung automatisierter Compliance-Prozesse ist für 45 Prozent der Unternehmen schwierig. Für fast die Hälfte der B2B-Unternehmen (42 Prozent) ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sogar ein wesentliches Hindernis für schnelle Produkteinführungen. Weitere Herausforderungen sind Datenschutz und Datensicherheit sowie der Zeitaufwand für manuelle Anpassungen an vorgegebene Formate.Zwei Drittel der deutschen Führungskräfte sehen die Steigerung von Wiederkäufen und Conversions als Hauptvorteile eines qualitativ hochwertigen Produkterlebnisses. Dabei halten B2B-Entscheidungsträger die folgenden Produktinformationsquellen für besonders wichtig für eine positive Customer Experience:Mit Blick auf die Zukunft erwarten B2B-Organisationen als einflussreichste Innovationen die Ausweitung von KI-Anwendungen , die Hyperpersonalisierung von Produktinhalten und -empfehlungen sowie die Integration von AR/VR mit jeweils knapp 40 Prozent der Nennungen.Die Studie wurde von 3Gem unter 650 Befragten in den USA und Europa erhoben.