PIM-KI-Übernahme: Akeneo schluckt Unifai

Erfassung und Bereinigung von Produktdaten - Unternehmen haben noch immer Probleme bei der Erfassung, Kategorisierung, Bereinigung und Vervollständigung von Kernproduktdaten; die KI-Anwendungen nutzen Deep Learning, um diesen Prozess zu automatisieren.



Anreicherung von Produktinformationen - Unternehmen, die ein PIM nutzen, um ihre Produktdaten zentral und präzise zu verwalten, sind in einer guten Position, um von Generative-KI-Apps zu profitieren. Diese ermöglichen die Erstellung ansprechender Texte und formatierter Produktbeschreibungen.



Übersetzung von Produktinhalten - Sobald Unternehmen Produktbeschreibungen in ihrem PIM angereichert haben, sind sie nun in der Lage, KI-Apps zu nutzen, um ihre Inhalte effizient zu übersetzen und zu lokalisieren.



Der Anbieter von PIM/PXM-Lösungen Akeneo , die Product Experience Company, übernimmt Unifai , nach eigenen Angaben "Die AI-Betriebssoftware für dein Hotel". Diese strategische Übernahme bedeute eine signifikante Erweiterung der Akeneo Product Cloud, schwärmt das Unternehmen. Es verspricht sich durch die Integration der KI-Plattform zur Datenerfassung, -bereinigung, -kategorisierung und -anreicherung eine erhebliche Verbesserung der Produktqualität für Marken und Hersteller.Bisher bietet Akeneo bereits den direkten Zugang zu mehr als 20 KI-Apps, die im hauseigenen App Store verfügbar sind. Diese Apps konzentrieren sich auf drei Schritte im Prozess der Aktivierung von Produkterlebnissen:Unifai sei die am häufigsten verwendete unter allen Akeneo KI-Apps. Dies unterstreiche die entscheidende Bedeutung von Unifai für die erste und kritischste Phase der Produktaktivierung. Durch die Integration der Unifai KI- und ML-Funktionen erzielten Anwender beim Daten-Onboarding einen sehr hohen Präzisionsgrad von 98 Prozent."Mit Unifai haben wir uns einen strategischen Partner ins Akeneo-Boot geholt, der einen äußerst positiven Einfluss auf die Qualität der Product Cloud haben wird", verspricht sich Fred de Gombert , CEO and Gründer von Akeneo.Um Unternehmen weiterhin dabei zu unterstützen, ihre Marken vor unbedachten KI-Fehlern zu schützen, nutzt Akeneo die Übernahme auch dazu, das erste "AI for PX Center of Excellence" zu gründen. Diese Initiative soll Best Practices für KI-Anwendungen, Fallstricke und die neuesten Innovationen zeigen.