Ranking: Das sind Deutschlands begehrteste Arbeitgeber

Die Top 25 Unternehmen in Deutschland

Insgesamt ist viel Dynamik unter den Top Companies, da viele Unternehmen zum ersten Mal in der Liste vertreten sind. Zu den Top Companies gehören unter anderem klassische deutsche Automobilfirmen, neben Daimler (Platz 2) auch BMW (Platz 7) oder der Volkswagen Konzern (Platz 12). Weitere bekannte Marken mit Hauptsitz in Deutschland, wie die Bosch (Platz 18), die Deutsche Bank (Platz 8) und Adidas (Platz 11) sind ebenfalls in den Top 25 vertreten und zeigen, dass das Interesse der LinkedIn-Mitglieder an heimischen Firmen mit internationaler Relevanz zurzeit groß ist.Die Liste der Top Companies gibt Auskunft darüber, welche Unternehmen bei den LinkedIn-Mitgliedern besonders gefragt sind. Jedes Jahr analysieren Redakteure und Datenexperten unzählige Aktionen von LinkedIn Mitgliedern auf der ganzen Welt. Dafür wurden folgende Bereiche betrachtet: Die Interessen von Mitgliedern an den Unternehmen, die Interaktion mit Mitarbeitern des Unternehmens, die Nachfrage nach Stellenangeboten sowie die Mitarbeiterbindung. LinkedIn und Microsoft als Muttergesellschaft von LinkedIn wurden von der Auswertung ausgeschlossen.