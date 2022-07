D2C: 9 Trends, die den Wachstumsmarkt treiben

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Der zunehmend direkte Kundenkontakt und Vertrieb wird Marken und Hersteller fundamental verändern.

Die direkte Ansprache und der direkte Zugang zu KundInnen und damit wertvolle First-Party-Daten aus eigenen Kanälen



Erschließung neuer Zielgruppen und Stärkung der Kundenbindung durch vollständiges Sortiment und bessere Produktverfügbarkeit



Veränderte Kaufgewohnheiten und Customer Journey bestärken die D2C-Entwicklung: VerbraucherInnen suchen eigenständig im Web nach Marken und Produkten und treten aktiv mit ihnen in Kontakt



Mehr Kontrolle über die allgemeine Online-Darstellung der eigenen Marke



Zusätzliche Kontrolle über die Online-Beschreibung der Produktdetails der eigenen Marke



Größere Gewinnmarge durch Wegfall der Provision an Zwischenhändler

D2C ist ein Trend, der von Herstellern und KonsumentInnen befeuert wird, wie eine Studie von Publicis Commerce Germany und ECC Köln zeigt: 49 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben in den vergangenen sechs Monaten direkt bei Markenherstellern gekauft. Dieser Trend wird sich mit künftigen Käufergenerationen noch verstärken, denn in der Generation der 18- bis 29-Jährigen sind es sogar schon 66 Prozent.Die Vorteile eines eigenen Onlineshops für Hersteller und Marken:Schwerwiegende Krisen wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg zeigen, wie wichtig es ist,