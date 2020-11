Infografik: 20 Fakten zum Black Friday 

25.11.2020 Der Black Friday löst bei den Verbrauchern die Tendenz aus, sich selbst etwas "zu gönnen" - Cyber Monday verleitet dazu, für andere etwas einzukaufen - diese und andere Fakten in einer Infografik:

Der Marketingdienstleister Squarelovin zeigt mit der Infografik '20 Fakten zu Black Friday 2020' auf, wie das Konsumverhalten am Black Friday 2019 aussah und was sich in diesem Jahr ändern wird: